Aktuell gibt es von Germersheim stromabwärts einen sogenannten Rheinalarm. Die Wasserschutzpolizei sowie die Feuerwehren des Landkreises Germersheim und südlich davon sowie vom benachbarten Baden-Württemberg suchen nach einer Person, die von der B35-Brücke in den Rhein gesprungen ist. Der Alarm wurde gegen 13.35 Uhr ausgelöst. Unabhängig voneinander wurden die Aussagen, dass ein Mensch in das Wasser gesprungen ist, von mehreren Personen bestätigt. Ein Rettungshubschrauber ist vor wenigen Minuten am Germersheimer Hafen gelandet.