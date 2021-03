RÜLZHEIM. Zur Ablenkung während des Corona-Lockdowns hat Verbandsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) dem Seniorenheim der Braun’schen Stiftung fünf Memo-Spiele mit Motiven aus der Vergangenheit und Gegenwart aller vier Ortsgemeinden übergeben. Die Spiele sollen die Bewohner in der Zeit der Pandemie-Beschränkungen ablenken und beim Gedächtnistraining helfen.

Beim Spielen mit seinen Söhnen sei ihm die Idee mit dem Memo-Spiel gekommen. Viele der Menschen im Seniorenheim lebten früher in Hördt, Kuhardt, Leimersheim oder Rülzheim, und die Fotoarbeitskreise der jeweiligen Gemeinden verfügten über einen großen Schatz alter Fotos aus ihren Orten. „Also kam mir der Gedanke, dass man ein Memo-Spiel mit Motiven aus den vier Orten gestalten könnte.“

Die Fotoarbeitskreise und Fotografen der Ortsgemeinden lieferten alte Bilder an, Mitarbeiter der Verwaltung schossen zusätzlich aktuelle Fotos. So kamen insgesamt sechs Motive, jeweils drei alte und drei neue, pro Gemeinde zusammen. „Ich bedanke mich bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben und hoffe, dass die Spiele den Bewohnerinnen und Bewohnern Freude machen“, so der Bürgermeister.

Als eine „tolle Idee“ bezeichnete die Heimbeiratsvorsitzende Anita Bennett-Keenan die Spende: „Sie bringt uns ein wenig Abwechslung, denn wir leiden sehr unter den Einschränkungen“, so verständlich und nachvollziehbar diese auch seien. Sie hoffe, dass die Memo-Spiele gut angenommen würden.