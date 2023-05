Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Juli ist offiziell Schluss. Dann ist es rund 47 Jahre her, dass Paul Fischer eine Schreinerlehre angefangen hat, bei einer Firma, die kurz nach Ende der Lehrzeit in Insolvenz ging. Glück im Unglück war, dass Nikolaus Mertzlufft, sein jetziger Chef, mit ihm die Schulbank in der Berufsschule drückte.

„Ich habe immer bei ihm abgeschrieben“, sagt Mertzlufft heute. „Er saß hinter mir“, sagt Paul Fischer. Nikolaus Mertzluffts Vater August gründete 1954 die heutige