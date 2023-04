Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was gefällt dir besonders gut in Westheim? Was nicht so gut? Wo hältst du dich gerne im Dorf auf? Wie zufrieden bist du mit den Freizeitangeboten? So lauten einige der Fragen, die Jungbürger jetzt beantworten und sich so aktiv an der Dorferneuerung beteiligen dürfen.

Die Ortsgemeinde und das für die Dorfmoderation zuständige Büro Plankultur (Landau) haben dazu zwei Fragebögen entwickelt – einen für die Grundschulkinder und einen