Was will ich nach der Schule machen? Eine Frage, die viele Jugendliche beschäftigt. Genau dort setzt das Programm „Mein mutiger Weg“ an.

„Insgesamt stehen euch rund 80.000 berufliche Möglichkeiten offen“, sagt Timon Schneider vor der vollbesetzten Aula der IGS Kandel. Die Schülerinnen und Schüler der elften Klassenstufe hören zu, diskutieren und schreiben ihre Gedanken auf. Die große Auswahl an Berufen biete Chancen, mache Orientierung aber auch schwieriger, erklärt Schneider. Er arbeitet für das Unternehmen „Mein mutiger Weg“, das 2018 von Frederic und Pascal Keller sowie Alwin Pianka gegründet wurde und seinen Sitz in Rülzheim hat. Nach eigenen Angaben war das Unternehmen bereits an mehr als 650 Schulen bundesweit im Einsatz und erreichte dabei über 85.000 Jugendliche.

Berufsorientierung neu gedacht

Im Mittelpunkt des Workshops stehen weniger Bewerbungen oder konkrete Berufsbilder als persönliche Fragen: Was kann ich gut? Was ist mir wichtig? Und wie soll mein späterer Arbeitsalltag aussehen? Mithilfe von Workbooks tauschen sich die Jugendlichen über ihre Vorstellungen aus. Dabei werden Sicherheit im Beruf, der Umgang mit Menschen oder Abwechslung im Alltag ebenso genannt wie Kreativität, Selbstständigkeit oder der Wunsch, im Ausland zu arbeiten. Auch Themen wie Work-Life-Balance, Spaß am Beruf und ein gutes Einkommen spielen für viele eine wichtige Rolle. „Die Generation der Eltern wollte oft vor allem Sicherheit“, sagt Schneider. Viele Jugendliche wollten heute zunächst unterschiedliche Möglichkeiten kennenlernen und eigene Interessen entdecken. Ähnliche Erfahrungen schildert auch Jürgen Heintz, Leiter der örtlichen VR-Bankfiliale. Als Partner des Projekts berichtet er von seinem eigenen Berufsweg, der ursprünglich „so nicht geplant“ gewesen sei. Seit 25 Jahren arbeitet er inzwischen im selben Unternehmen. Von den einst 16 Auszubildenden seines Jahrgangs seien heute nur noch zwei dort tätig.

Jugendlichen sollen eigenen Weg finden

Wie unterschiedlich Berufswege verlaufen können, zeigt auch Timon Schneider selbst. Der heutige Trainer arbeitete zunächst als Kfz-Mechatroniker, später unter anderem in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik sowie im Online-Marketing. Auch Patrick Piel, der ursprünglich aus der Filmproduktion kommt, begleitet heute Workshops an Schulen. „Viele junge Menschen wissen nicht, wo sie anfangen sollen“, sagt Piel. Deshalb gehe es vor allem darum, eigene Stärken zu erkennen und herauszufinden, welche Arbeit zu den persönlichen Vorstellungen passt. Einen festen Lebensplan müsse mit 16 oder 17 noch niemand haben, betonen die Referenten. Wichtiger sei zunächst die Frage: Was passt eigentlich zu mir?

Info

www.mein-mutiger-weg.de