Im Nachgang der Fußballpartie Marokko gegen Portugal Kam es laut Polizei zu zahlreichen Ordnungsstörungen, die in erster Linie den Anhängern des marokkanischen Teams zuzurechnen sind. Dabei wurde viele Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sammelten sich am Samstag im Anschluss an die WM-Viertelfinalbegegnung und dem damit verbundenen WM-Halbfinaleinzug Marokkos ab circa 17 Uhr mehrere hundert marokkanische Fans beim Europaplatz. Bei der Siegesfeier stellte die Polizei unter anderem das Abbrennen von Pyrotechnik sowie Beleidigungs-, Sachbeschädigungs- und Körperverletzungsdelikte fest. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere Tatverdächtige ermittelt. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0721 6663311 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso kann privat gefertigtes Bild- und Videomaterial die Ermittlungen unterstützen.