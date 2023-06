Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter auf der L556 bei Forst wurden am Montagnachmittag drei Personen verletzt. Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein Kleintransporter gegen 13.30 Uhr an der Tank-und Rastanlage Bruchsal Ost von der A5 ab und auf die L 556 auf. Dabei missachtete der Fahrer des Opel-Transporters offenbar die Vorfahrt eines aus Forst kommenden Linienbusses und kollidierte seitlich mit diesem. Der Opel-Fahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen, weswegen er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, teilt die Polizei mit. Der Fahrer des Omnibusses sowie ein weiterer Fahrgast wurden ebenfalls verletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Sowohl der Bus als auch der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Fahrgäste des Linienbusses wurde ein Ersatzbus organisiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Unfallfahrzeuge ist die L556 im Bereich der Autobahnüberführung derzeit (Stand 15.22 Uhr) noch in beiden Richtungen gesperrt.