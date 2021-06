Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mussten 9 Menschen am Samstagmorgen vom Rettungsdienst behandelt werden. Ursächlich war ein Brand in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in der Karlsruher Südstadt. Ausgebrochen ist das Feuer im Eingangsbereich des Gebäudes. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr war ein Großteil des Gebäudes verraucht und 8 Menschen befanden sich im Treppenhaus. Diese konnten schnell ins Freie gebracht werden. Eine weitere Person wurde in einer Wohnung gefunden. Die Feuerwehr löschte das Feuer und durchlüftete die Räumlichkeiten. Stationär ins Krankenhaus musste niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro, so die Schätzung der Berufsfeuerwehr Karlsruhe.