Anlässlich seines 60. Geburtstages hatte der katholische Pfarrer Bellheims, Thomas Buchert, ausdrücklich auf persönliche Geschenke verzichtet. An deren Stelle bat er um Spenden zur Unterstützung der Arbeit und von Projekten der Mallersdorfer Schwestern in Südafrika. Dort wirkt auch seine ehemalige Schulkameradin, Sr. Melinda Seiler, die wie er aus Weyher stammt und seit über 30 Jahren in Kindergarten, Schule, und Hospiz verschiedener Missionsstationen tätig ist. Zu seinem Geburtstag spendete nun eine große Gratulantenschar die beachtliche Summe von 8050 Euro, die nunmehr der Arbeit der Schwestern zugute kommt. Der Jubilar zeigte sich überwältigt von dieser Spendensumme und sagte allen ein herzliches „Vergelt’s Gott“.