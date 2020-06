Zwei Brüder wurden am frühen Samstagmorgen in der Wilhelmstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die Hintergründe zur Tat sind jedoch noch offen.

Gegen 2.20 Uhr wurden laut Polizei die Brüder von mehreren Tätern angegriffen. Diese seien zuvor teilweise an der Straße gestanden beziehungsweise aus einem weißen Mercedes-Geländewagen ausgestiegen, der in der Nähe geparkt war. Die Brüder erlitten durch Schläge, Fußtritte und Hiebe mit einem Verkehrsschild Verletzungen an Kopf und am Körper, teilt die Polizei mit. Anwohnern alarmierten die Polizei, die vor Ort noch auf zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren traf. Von einer geflüchteten Person wurde ein blutverschmiertes Kleidungsstück beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.