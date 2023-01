Zwei Ladendetektive beobachteten am Samstag gegen 13.50 Uhr zwei 23- und 25-jährige Männer, die in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt Kosmetikartikel entwendeten. Die alarmierte Polizei fand später bei der Durchsuchung neben dem Diebesgut auch ein griffbereites Messer.

Der Verdächtige eines weiteren Ladendiebstahls wurde am Samstag um kurz vor 17 Uhr in einem Geschäft in der Postgalerie festgenommen. Dem 22-Jährigen wird der Diebstahl einer Herrenjacke und einer Geflügelschere vorgeworfen. Als der Mann von einer Streifenbesatzung aus dem Gebäude geführt werden sollte, begann er zunächst, Passanten zu beleidigen. Er widersetzte sich mit körperlicher Gewalt und trat nach den Polizisten. Erst mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen gelang, es, den Tatverdächtigen abzuführen. Gegen alle drei Männer wurden Haftbefehlen erlassen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.