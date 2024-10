In der Nacht zum Mittwoch, 2. Oktober, zwischen Mitternacht und 6 Uhr haben unbekannte Täter aus einem in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wörth abgestellten Auto mehrere Gegenstände gestohlen. Da an dem verschlossenen Pkw keine Aufbruchspuren vorhanden waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter elektronische Öffnungsmethoden angewandt haben. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Wörth, sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.