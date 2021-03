Eine Anwohnerin hörte am Samstag gegen 4 Uhr in der Hinteren Straße in Bellheim laute Geräusche auf der Straße und verständigte die Polizei. Als die Streifen anrückten, wurden mehrere Jugendliche gesichtet, die sich in den Spiegelbachpark flüchteten und einer Kontrolle entzogen. In der Hinteren Straße wurden vier beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt – vorläufig, heißt es im Polizeibericht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de