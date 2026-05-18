Eine Diebstahlserie, die möglicherweise auf ein und denselben Täter zurückzuführen ist, beschäftigt die Polizei in Wörth. Dabei wurden Gegenstände aus unverschlossenen Autos gestohlen und Fahrräder aus einem Anwesen; ein weiteres Fahrrad ist im Zusammenhang mit den Diebstählen aufgetaucht, das allerdings möglicherweise an anderer Stelle gestohlen wurde.

Laut Polizei sind zunächst in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Wörther Stadtgebiet vier Autos geöffnet worden, die nicht abgeschlossen waren. Der Unbekannte habe zwei Kisten Bier aus einem in der Jahnstraße geparkten Auto gestohlen, von denen eine später in der Rappenstraße gefunden wurde. Münzgeld aus der Mittelkonsole verschwand aus einem Auto in der Rappenhecke. Im Deichweg sei aus einem Fahrzeug ein Geldbeutel aus dem Handschuhfach gestohlen worden; der Geldbeutel sei später ohne Bargeld wieder gefunden worden. Im Bergfeld sei ein Fahrzeug durchwühlt, aber nichts gestohlen worden.

Aus einem Anwesen Im Bergfeld kamen schließlich zwei Fahrräder abhanden. Eins der Fahrräder sei kurze Zeit später durch den Eigentümer in der Dorschbergstraße gefunden worden, das andere dann am Nachmittag in einem Anwesen in der Nachtweide. Dort tauchte auch ein drittes Fahrrad auf, berichtet die Polizei. Es habe bisher keinem Besitzer zugeordnet werden können; das Bild beim Artikel zeigt dieses dritte Fahrrad.

Beim Täter geht die Polizei von ein und derselben Person aus, da dieser auf mehreren Videoaufnahmen zu sehen sei: Es handele sich um einen Mann mit Vollbart, der Mitte 30 Jahre alt sei und bei den Taten weiße Sneaker, schwarze Jeans, eine schwarze Wildlederjacke sowie eine rote Schirmmütze getragen habe. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.