Wieder einmal müssen in Schwegenheim Bäume gefällt werden. Außerdem stehen auch wieder Pflegearbeiten an Bäumen an. Denn: Die Ortsgemeinde muss ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Am stärksten betroffen ist der Bereich am Hainbach nördlich der Kirchstraße: Dort müssen 14 abgestorbene Bäume mit Höhen von über 17 Metern gefällt werden. Denn: Sie drohen beim nächsten Sturm auf die angrenzenden Wohngebäude zu stürzen. Zudem müssen dort und auch westlich des Trainingsplatzes mehrere Bäume eingekürzt werden. Gefällt werden muss ebenso eine Gleditschie am Friedhofsparkplatz, weil dort schon oft Äste heruntergebrochen sind. Da die Arbeiten schnell ausgeführt werden sollen, hat der Ortsgemeinderat nun den zweiten Beigeordneten Christian Schuster (SPD) legitimiert, nach Vorliegen der Angebote den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Daneben steht die zweite Regelkontrolle von Bäumen im Ortsbereich an: Bis Jahresende müssen 984 Bäume überprüft werden. Kosten: 4337 Euro.