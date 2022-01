In den vergangenen Tagen meldeten sich bislang Unbekannte telefonisch überwiegend bei Senioren im Stadt- und Landbereich Bruchsal und gaben sich als Polizisten aus. Die mit bayrischen Akzent und Hochdeutsch sprechenden Tatverdächtigen täuschten vor, Polizisten der Kriminalpolizei Karlsruhe zu sein und fragten nach den Vermögensverhältnissen der Personen. Als Vorwand benutzten die Betrüger verschiedene Szenarien, beispielsweise eine angebliche Einbruchsserie in der Nachbarschaft oder aktuelle Ereignisse, wie den Schüssen in einem Hörsaal der Universität in Heidelberg. Die Betroffenen durchschauten die Betrugsmasche allerdings schnell, sodass es glücklicherweise bisher zu keinen finanziellen Schäden kam.