In Rülzheim und anderen Orten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Landau wurden am Mittwoch ältere Menschen von einem angeblichen Sicherheitsbeauftragten einer Bank angerufen. Der vermeintliche Bankmitarbeiter wies die Angerufenen auf verdächtige Einkäufe in einem Elektronikkaufhaus hin, bei denen die Bankdaten des Angerufenen genutzt worden wären. Um dies selbst nochmal überprüfen zu können, sollten die Opfer die Polizei anrufen und zu dem Vorfall befragen. Allerdings sollten sie nicht die Notrufnummer oder die nummer einer Polizeidienststelle wählen, sondern eine Nummer im Ausland mit der Vorwahl 0090. In den meisten Fällen bleib es laut Polizei beim Versuch und die Opfer kamen der Aufforderung der Täter nicht nach. In einem Fall gelang es den Betrügern ein Opfer davon zu überzeugen, dass dessen EC-Karte ausgetauscht werden müsse. Diese übergab der Geschädigte dann einem etwa 40-jährigen Mann mit schwarzen Haaren, dunkler Kleidung und ungepflegtem Äußeren. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der beschriebenen Person, die sich gegen 10.50 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße in Rülzheim aufgehalten hat.