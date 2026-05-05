Bearbeitungszeiten bei der Ausländerbehörde im Kreis Germersheim sind kürzer geworden. Ein Umzug soll weitere Verbesserungen bringen.

Jahrelang war die Ausländerbehörde im Kreis Germersheim personell deutlich unterbesetzt. Es gab wiederholt Kritik, dass Bearbeitungszeiten von Anträgen zu lange dauern und die Behörde schwer erreichbar sei. Mittlerweile sind die sechs Stellen voll besetzt, informierte Landrat Martin Brandl (CDU) in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. „Die Reaktionszeit sinkt deutlich.“

Im Juli soll die Ausländerbehörde auf das Gelände der ehemaligen Firma Nolte ziehen. Dort sei die Empfangs- und Beratungssituation anders, so Brandl. Die bisherigen Räume im Hochhaus-Standort der Kreisverwaltung wurden in der Vergangenheit wiederholt von Besuchern und dem Beirat für Migration (BMI) kritisiert. Vor allem der enge fensterlose Warteraum stand dabei im Fokus. Die Ausländerbehörde ist die zentrale Anlaufstelle für Fragen zu Aufenthaltserlaubnis, Erwerbstätigkeit, Visa und Asyl.

Die Anzahl der Einbürgerungen im Landkreis sei von etwa 300 im Jahr (2023) auf mehr als 600 (2025) gestiegen, sagte Brandl im Kontext der Diskussion um überarbeitete Integrationsleitlinien. im Landkreis. 2026 könnten voraussichtlich rund 1000 Menschen eingebürgert werden.