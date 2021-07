Es hätte der vierzigste Hungermarsch des Vereins „Indienhilfe – Pater Franklin“ sein sollen. Dieser musste ebenso wie im vergangenen Jahr ausfallen. Trotzdem war die eingegangene Spendensumme sogar etwas höher als im Vorjahr. Rund 52.000 Euro kamen zusammen, berichtet Hubert Borger, Vorsitzende des Vereins.

Der Verein war in diesem Jahr neue Wege gegangen. Die potenziellen Spender waren gebeten worden, während einer gewissen Zeit ihren persönlichen individuellen Hungermarsch über eine selbst gewählte Strecke zu absolvieren und dafür bei Freunden und Bekannten um Spenden zu bitten. Sie könnten aber auch ganz auf eine Wanderung verzichten, richtete sich der Verein an die „Fußfaulen“, und einfach durch das Sammeln von Spenden die Projekte des Vereins in Indien unterstützen. Da wegen der Corona-Pandemie alle Einrichtungen geschlossen waren, sollten die Spendengelder für anstehende notwendige Reparaturen an den Gebäuden verwendet werden.

Die Einrichtungen seien immer noch geschlossen, teilte Borger mit, lediglich für die Abschlussklassen sei Unterricht angeboten worden, damit diese ihre Prüfungen ablegen konnten. Derzeit sind nur die Vollwaisen-Kinder anwesend und werden betreut. Einen regulären Betrieb gebe es aber immer noch nicht. Pater Franklin hofft, dass alle Kinder im Spätjahr wieder kommen und der Regelbetrieb erneut aufgenommen werden kann. Borger steht in regelmäßigem Telefonkontakt zu Pater Franklin, der ihm dabei immer aktuell die Situation im Land schildert. Derzeit entspanne sich die Corona-Lage wieder etwas, trotzdem habe der Orden der Pilar-Fathers genauso wie die gesamte indische Bevölkerung schwer darunter gelitten. Pater Attlee in Kalkutta hatte sich infiziert, drei ihrer Priester sind der Pandemie zum Opfer gefallen. In den Slums wachse die Armut weiter, weil die Tagelöhner keine Arbeit fänden und ihnen Geld fehle, um ihre Familien ernähren zu können. So musste in Kalkutta die Aktion von Pater Attlee „One Meal a Day“, mit der der Orden bedürftigen Menschen einmal am Tag eine warme Mahlzeit ausgibt, ausgeweitet werden. „Teils hat sich die Essenausgabe sogar verdreifacht“, weiß Borger zu berichten. Durchschnittlich seien doppelt so viele Menschen gekommen wie zu normalen Zeiten.

Da kaum Kinder in den einzelnen Einrichtungen betreut werden mussten, wurde auch kaum Geld aus Deutschland gebraucht, es wurde daher in notwendige Reparaturen gesteckt. Die Indienhilfe hat ihre Lehrkräfte während dieser Zeit teilweise weiterbezahlt, obwohl sie nicht benötigt wurden, „einfach, damit sie uns erhalten bleiben und nicht weglaufen und sich anderswo Arbeit suchen“, meint Borger lapidar. Da der indische Staat derzeit alle Konten der Orden schließen will, vermutlich um mehr Kontrolle über deren ausländischen Hilfsgelder zu bekommen, vermutet Borger, habe der Verein „seine Konten leergeräumt“ und in den letzten Tagen „eine größere Zahlung“ zu Pater Attlee nach Kalkutta und Pater Franklin nach Bhopal überwiesen, um diese mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten, bevor der Staat dem Orden die Eröffnung neuer Konten erlaubt, was bis zu sechs Monaten dauern könne. Damit seien die Kosten bis zum Ende des Jahres abgedeckt. „Unsere Gelder kommen 1:1 in Indien an“, versichert Borger seinen Spendern, „bei uns versickert nichts“. Borger hofft, dass bald „wieder Plansicherheit“ einkehrt und die Kinder wieder in die Einrichtungen zum Unterricht zurückkehren können. Durch die Pandemie habe der Verein zwar „wieder bei null“ anfangen müssen, „aber es hat sich gelohnt“.