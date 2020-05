Überlegungen zur Neugestaltung einer Bushaltestelle für die Schulbusse waren im Jahr 1975 in Germersheim im Gange, nachdem die tägliche Ansammlung von Schülern in den Mittagsstunden zwischen Gymnasium und Stadthalle, entlang der Theobaldstraße als „Verkehrsgefährung“ empfunden worden war. Im Gespräch war damals, den Paradeplatz an der Berufsschule als zentralen Busbahnhof auszubauen. Von einem schulnahen Busbahnhof heutiger Prägung unmittelbar an der Theobaldstraße war man 1975 noch meilenweit entfernt, das notwendige Gelände war zu jenem Zeitpunkt noch militärischer Sicherheitsbereich und wurde erst Ende der 1990er Jahre freigegeben.