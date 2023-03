Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim will ihren Standort in der Kuhardter Straße in Rülzheim um vier Büroräume erweitern. Grund dafür sind das kontinuierliche Wachstum und die stetige Ausweitung ihrer Angebote. Die Idee eines kompletten Neubaus der Sozialstation wurde aber verworfen.

Die Serviceangebote der Sozialstation wurden in den vergangenen Jahren sukzessive ausgedehnt. Damit steigt auch der Organisationsaufwand, zumal auch in näherer Zukunft weitere Erweiterungen