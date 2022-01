Die Inzidenzwerte liegen aktuell (Stand Freitag, 14.1) bei 547,3 in der Stadt und bei 400,6 im Landkreis Karlsruhe. Den Anteil der Virusvariante Omikron wird vom Verwaltungsstab der Stadt Karlsruhe auf 80 Prozent geschätzt. Seit Mitte Dezember zeichneten sich rückläufige Fallzahlen bei der Gesamtzahl der stationär behandelten Corona-Patienten ab. Dieser Trend sei seit Anfang Januar auch auf den Corona-Intensivstationen wahrnehmbar. Auf den Covid-Normalstationen werden aktuell 17 Patienten behandelt. In den Intensivbereichen werden derzeit 7 Patienten behandelt, 3 Patient werden beatmet. Bislang konnte im Klinikum 60-mal die Omikron-Variante nachgewiesen werden. Davon waren in 39 Fällen Mitarbeitende sowie in sieben Fällen Angehörige betroffen. Der Anstieg an Omikron-Nachweisen sei deutlich erkennbar. Aktuell liege der Anteil gegenüber anderen Mutationen bei 81,5 Prozent.

Im Bereich des Pflege- und Funktionsdienstes fallen aktuell 164 Mitarbeitende durch Krankheit, Quarantäne oder Beschäftigungsverbot aus. Mit einem Anteil von 90 Prozent sei die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten am Klinikum gegen eine Corona-Infektion immunisiert. 63 Prozent der Mitarbeitenden sind „geboostert“.