Der Bedarf an Obdachlosenunterkünften in Germersheim ist gestiegen. Aus diesem Grund sollen am Alten Hafen Wohncontainer mit 24 Zimmern aufgestellt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Gespräch mit Bürgermeister Marcus Schaile.

Vor Jahren reichten die 19 Betten in der Obdachlosenunterkunft am Alten Hafen zahlenmäßig noch aus, inzwischen sind 27 weitere Plätze in der ehemaligen Polizeiinspektion ebenfalls