Der „Bellheimer Weg“ in Hördt ist eigentlich ein Feldweg und folglich nicht beleuchtet. Um Synergien beim Tiefbau zu nutzen, wurden bei der Erschließung des Neubaugebiets Nord-West am Bellheimer Weg Straßenlampen aufgestellt. Der Feldweg wird inzwischen gerne genutzt und werde sich mit voranschreitender Bebauung weiter erhöhen, sagt Ortsbürgermeister Max Frey. Anwohner hätten deshalb nachgefragt, ob das aktuell nicht beleuchtete Teilstück bis zur Mallersdorfer Straße ebenfalls Lampen erhalten könnte. Zwei zusätzliche Straßenlampen müssten dafür angeschafft werden. In der Sitzung sprach sich der Rat für zwei konventionelle LED-Straßenlampen aus. Die Stromversorgung (erdverlegtes Kabel) kann über den Kabelverteiler Ecke Mallersdorfer Straße erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 10.000 Euro. Günstiger (3700 Euro) wären zwei LED-Photovoltaik Straßenlampen gewesen. Die könnten im Winter aber auch mal dunkel bleiben.