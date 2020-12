Aktuell (Stand 4. Dezember) gibt es im Landkreis Germersheim 437 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 1760 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+32). Eine weitere ältere Person ist an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 30. Keine neuen Fällen werden aus Senioreneinrichtungen und Schulen gemeldet. Landrat Fritz Brechtel und Amtsarzt Christian Jestrabek appellieren an alle Bürger, sich konsequent an die AHA-Regeln + Lüften zu halten. Wer mündlich zu Quarantäne aufgefordert sei, solle sich daran halten, auch wenn die schriftliche Aufforderung noch fehle.

Die Infektionszahlen der Verbandsgemeinden:

Hagenbach: 161 Infiziert seit Beginn der Pandemie/34 aktuell Infizierte/5 Todesfälle.

Wörth: 250/48/2

Kandel: 157/53/1

Jockgrim: 136/14/2

Rülzheim: 165/40/3

Bellheim: 235/5613

Germersheim: 384/106/2

Lingenfeld: 272/86/2

Landkreis gesamt: 1760/437/30