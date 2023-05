Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon Ende 2025 werden zwischen Neustadt und Karlsruhe elektrisch angetriebene Nahverkehrszüge verkehren. Und weil, vorerst jedenfalls, noch nicht an eine volle Elektrifizierung der Bahnstrecke gedacht wird, kommen neue Züge mit Akkus zum Einsatz. Was bedeutet das für den Bahnhof Winden?

Die mit Akku betriebenen neuen Züge, die zwischen Neustadt und Karlsruhe verkehren solle, werden an sogenannten Oberleitungsinselanlagen geladen. Eine davon soll am Bahnhof in Winden errichtet wird.