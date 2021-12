Um modernes, ökologischeres Bauen zu ermöglichen, soll der über 25 Jahre alte Bebauungsplan im Altortbereich von Scheibenhardt modernisiert werden. Den Grundsatzbeschluss hat der Ortsgemeinderat gefasst und Ortsbürgermeister Edwin Diesel (parteilos) ermächtigt, einen Planer zu beauftragen.

Der Bebauungsplan „Altortbereich I“ entspreche „in vielen Punkten nicht mehr den Anforderungen an das heutige Bauen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. An der grundsätzlichen Zielsetzung des Plans, nämlich im rückwärtigen Bereich von Grundstücken Wohnraum zu schaffen, wolle man festhalten. Jedoch will der Rat manche Regeln überarbeiten lassen, „um ein zeitgemäßeres Bauen und attraktives Wohnen zu ermöglichen“.

Unter anderem sollen ökologische und Klimaschutz-Vorgaben mehr Berücksichtigung finden. Damit soll energetisches Bauen, etwa unter Nutzung der Solarenergie, künftig möglich sein. Auch bei der Gestaltung ihrer Dächer sollen die Grundstückseigentümer mehr Freiräume bekommen. Man werde bei den neuen Festsetzungen auf die Wünsche der Anwohner eingehen und die Pläne vorab mit ihnen besprechen, so Diesel.

Zugestimmt hat der Ortsgemeinderat einer Tempo-30-Begrenzung im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße.