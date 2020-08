Von Thomas Fehr

Fünf bis sechs Millionen Euro wird die Corona-Krise den Landkreis Germersheim bis Jahresende kosten. „Das ist eine vorsichtige Schätzung auf den Zahlen vom Mai“, erklärt Kämmerer Martin Schnerch. Ebenfalls auf der Rechnung: Die Zahl der Infektionen. „Ich mache mich auf steigende Fallzahlen gefasst“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ. Gründe für diese Prognose sind die Reiserückkehrer, der Schulanfang kommende Woche und „Coronamüdigkeit“ von Bürgern, die zu nachlassendem Sicherheitsverhalten führe.

Nicht nachlassen werde der Kreis in seinen Bemühungen, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört auch das Notkrankenhaus in Wörth, das alleine mit rund 2,6 Millionen Euro Kosten in diesem Jahr veranschlagt ist. Brechtel: „Es ist wie mit den Hochwasserdämmen. Sie kosten viel Geld, aber man ist froh, wenn man sie nicht braucht.“

Unter dem Strich wird der Kreishaushalt nach dieser Prognose mit einem Defizit von rund 8,8 Millionen Euro und etwa 120 Millionen Euro Schulden abschließen. Insgesamt veranschlagt der Landkreis Germersheim für seine Aufwendungen im Jahr 2020 rund 221 Millionen Euro. Vom Land erhielt der Kreis bisher pauschal 3,2 Millionen Euro Corona-Hilfe, 25 Euro pro Kreiseinwohner.