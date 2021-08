Lohn-Plus in Blumengeschäften und Gartencentern: Beschäftigte, die im Kreis Germersheim in der Floristik arbeiten, erhalten fünf Prozent mehr Geld. Rückwirkend zum Juli steigen die Einkommen in der Branche um drei Prozent. Schon im Januar kommenden Jahres gibt es ein weiteres Plus von zwei Prozent, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilt. Im Landkreis Germersheim beschäftige die Floristik nach Angaben der Arbeitsagentur rund 50 Menschen. Für Azubis gebe es pro Monat und Ausbildungsjahr 30 Euro zusätzlich. Außerdem hätten die IG BAU und der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) in ihrem Tarifabschluss ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe gesetzt: Für jeden tariflich bezahlten Beschäftigten wollten die Firmen 170 Euro spenden.