Beim Pfälzerwald-Verein Schaidt ersetzt ein Team den bisherigen Wanderwart. Außerdem rücken zwei Frauen in die Vorstandschaft

Der Pfälzerwald-Verein (PWV) Schaidt stellt sich personell neu auf. Als Nachfolger für Volker Schöfer, der sein Amt als Wanderwart aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführt, wurde kürzlich in der Mitgliederversammlung ein Team gewählt. Marion und Jörg Schindler sowie Andreas Roth werden als Kollektiv die für Schaidt im Bienwald zuständigen Wege warten, teilt der PWV mit.

Zugleich bereichern Catharina Roth und Franziska Ehrstein von nun an die bisher männlich geprägte Vorstandschaft. Beide haben sich für die Gründung einer Familiengruppe im gemeinnützigen Wanderverein eingesetzt. Die ersten drei Aktivitäten sind laut Mitteilung mit hohem Zuspruch gestartet.