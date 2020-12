Der Landtagsabgeordnete Martin Brandl (CDU) hat sich mit einer Kleinen Anfrage nach dem Sprachförderunterricht an Grundschulen im Kreis Germersheim erkundigt. Die Antwort der Landesregierung zeigte, so Brandl, dass Bedarf und Versorgung oft weit auseinander liegen.

Grundschulen haben die Möglichkeit bei Bedarf zusätzliche personelle Ressourcen für Sprachförderunterricht zu beantragen. In der aktuellen Kleinen Anfrage wollte Brandl wissen, wie viele Sprachförderstunden die Grundschulen im Landkreis Germersheim beantragen und wie viele sie zugeteilt bekommen.

Die Antwort: Viele Grundschulen bekommen weniger Stunden als sie beantragt haben. Eine Germersheimer Grundschule habe mehr als 80 Stunden beantragt und lediglich 47 bekommen. In einer Situation, in der ein Drittel aller Abgänger der Grundschule nicht richtig lesen können, sei das ein fatales Missmanagement. Gute Deutschkenntnisse seien ein essenzieller Baustein für einen guten Start ins Berufsleben. Jedes Grundschulkind mit Förderbedarf müsste laut Brandl daher eine Förderung in Form von 0,5 Lehrerwochenstunden auslösen. Nur so sei dieses Problem in den Griff zu bekommen.