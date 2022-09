In den knapp vier Monaten Öffnungszeit von Mitte Mai bis Mitte September kamen 33.700 Besucher ins Strandbad, 20.000 mehr als im Vorjahr. Damals war aber corona-bedingt nur jeweils eine begrenzte Besucherzahl erlaubt. Zudem war das Bad nur drei Monate geöffnet. Insgesamt waren für die Badesaison 2022 243 Saisonkarten verkauft worden, darunter 173 Erwachsene, 25 Jugendliche, 23 Familienkarten, 18 Alleinerziehende und 4 Erweiterungskarten. Der besucherstärkste Tag war Sonntag, 19. Juni, mit 1785 Besuchern. An diesem Wochenende, Samstag, 18., und Sonntag, 19. Juni, war auch das am stärksten besuchte mit insgesamt 3373 Badegästen. Besucherstärkster Monat war der Juli mit 12.535 Besuchern. Während der Öffnungszeit wurden 1919 Liegen und 433 Tretboote verliehen.