Besonders glücklich wirkt Bürgermeister Markus Kropfreiter nicht, wenn die Sprache auf die beiden Lingenfelder Gewerbegebiete kommt. Woran das liegt, zeigt sich bei einer kleinen Spritztour dorthin. Doch es gibt auch einige Lichtblicke in den Arealen am nördlichen und am südlichen Ende des Orts.

Zunächst geht es in den Norden Lingenfelds. Dort erstreckt sich der Gewerbepark Schwenk. Das Gelände wurde früher durch die Firma Schwenk, ehemals Lösch, als Betonsteinwerk mit