Englisch zwischen Bäumen, Mathe im Alltag: Die Naturschule Kandel baut ihr Konzept aus und wird zur weiterführenden Schule. Noch sind Plätze für die fünfte Klasse frei.

Die Freie Naturschule Kandel wächst: Ab dem Schuljahr 2026/27 bietet die bisherige Grundschule erstmals auch eine weiterführende Schulform an. Ziel ist zunächst der Abschluss einer Realschule plus. „Damit können unsere eigenen Viertklässler künftig in vertrauter Umgebung bleiben und neue Fünftklässler von außerhalb dazukommen“, sagt Daniela Frey vom Trägerverein Nakibi, der auch für den Naturkindergarten verantwortlich ist. Derzeit besuchen 24 Kinder die Grundschule auf dem Gelände nahe dem Kletterpark und dem Schwimmbad im Bienwald. Im Sommer sollen dazu 26 Fünftklässler starten.

Am pädagogischen Konzept ändert sich wenig. Die Schule setzt weiterhin auf naturnahes Lernen, viel Zeit im Freien, Lernen in Bewegung, fächer- und jahrgangsübergreifenden Unterricht und den Verzicht auf starre 45-Minuten-Einheiten. „Englisch-Vokabeln kann man auch beim Spaziergang zwischen Bäumen lernen“, veranschaulicht Frey. Baumarten bestimmen, ökologische Zusammenhänge verstehen oder mathematische Fragestellungen im Alltag entdecken – all das gehört zum Unterricht, der von Lehrkräften wie Frank Lehmann gestaltet wird. Der Unterricht soll möglichst oft dort stattfinden, wo Inhalte unmittelbar erfahrbar sind, betont er.

Einige Neuerungen seit der Gründung

Seit der Gründung der Naturschule vor vier Jahren hat sich auf dem Gelände einiges getan. Unter anderem zwei Tiny-Häuser bieten Platz für Lernmaterialien und ermöglichen es den Kindern, bei Bedarf auch drinnen zu arbeiten. Und wenn ein Kind mal für sich sein möchte, ist auch das möglich. In einer Werkstatt steht Werkzeug bereit, rund um die Feuerstelle gibt es Sitzgelegenheiten für gemeinsame Lerneinheiten im Freien. Dennoch wird der Platz perspektivisch knapp. Wenn in den kommenden Jahren weitere Jahrgänge dazukommen, stößt das großzügige Gelände an seine Grenzen. Die Suche nach zusätzlichen Flächen läuft ebenso wie die nach weiterem Personal. Geplant ist, dass jeder Jahrgang von drei Lehrkräften betreut wird.

Wie gut das alternative Konzept angenommen wird, zeigt das Einzugsgebiet: Familien aus dem Elsass, aus dem Raum Karlsruhe, Speyer, Landau oder Bad Bergzabern schicken ihre Kinder zum Draußenunterricht nach Kandel. Die Eltern leisten einen monatlichen Beitrag von etwa 400 Euro, wobei die Schule um sozialverträgliche Lösungen bemüht ist. Zur Philosophie gehört zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Aus anfänglichen Herausforderungen habe man gelernt, sagt Frey, und setze nun verstärkt auf offene Kommunikation und Transparenz. Eine häufige Sorge laute: „Lernt mein Kind genug?“ Frey und Lehmann betonen, dass der rheinland-pfälzische Lehrplan Grundlage des Unterrichts ist und die Grundschüler diese Ansprüche problemlos erfüllen.

Die Schule versteht sich als Alternative zum klassischen Schulalltag. Statt klar getrennter Fächer stehen thematische Projekte im Mittelpunkt, die mehrere Lernbereiche verbinden. Bewegung gilt dabei nicht als Pause vom Lernen, sondern als Teil davon. Auch Besuche auf dem Bauernhof oder in der Bücherei gehören selbstverständlich zum Konzept.

Info

Für Klasse Fünf sind noch Plätze frei. Infos und Anmeldung unter www.nakibi.de. Am Sonntag, 22. März, 15 Uhr, ist ein Infotag auf dem Gelände der Naturschule. Anmeldung unter info@freie-naturschule-kandel.de