Von den rund 12.000 Wahlberechtigten in der Stadt Germersheim haben bereits 3200 Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am 14. März angefordert. Das sei bei einer üblichen Wahlbeteiligung in der Stadt von 50 bis 60 Prozent schon gut die Hälfte der Wählerinnen und Wähler. Das sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Zuvor gab er bekannt, dass sich Teams von ARD und ZDF angekündigt hätten. Sie wollen in Germersheim und Sondernheim vor den Wahllokalen Wähler für ihre Hochrechnungen befragen. Peter Bumiller (Grüne) rief „trotz ARD und ZDF“ dazu auf, noch mehr die Briefwahl zu nutzen. Das sei für Wähler und das Personal in den Wahllokalen sicherer. Briefwahlunterlagen können nach wie vor direkt bei der Stadtverwaltung und via Internet angefordert werden.

In der Verbandsgemeinde Jockgrim lag die Briefwahlquote am Mittwoch bei rund 48 Prozent. Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel rechnet mit weiter steigender Zahlen. „Wir vertrauen auf unser Hygienekonzept. Es ist ausgeklügelt und erprobt“, sagt Wünstel auf RHEINPFALZ-Nachfrage. „Trotzdem freue ich mich über jede abgegebene Briefwahl. Einerseits nehmen die Einsender ihr Wahlrecht wahr, andererseits schützen sie sich und andere, indem sie jedem zusätzlichen Infektionsrisiko aus dem Weg gehen. Das ist sehr verantwortungsvoll.“