Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bürger über das richtige Verhalten am Mehlsee zwischen Schwegenheim und Gommersheim aufklären – das wollte die SPD-Fraktion im Schwegenheimer Ortsgemeinderat mit einem Hinweisschild tun. Bald wird am See tatsächlich eine Hinweistafel aufgestellt, aber nicht die beantragte.

Der Mehlsee, ein Biotop, ist ökologisch bedeutsam: Er bietet vor allem Amphibien, Reptilien sowie Insekten, besonders Libellen, einen Lebensraum – und ist zudem ein Brutgewässer