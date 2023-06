50 Kilometer in einem Zeitlimit zu meistern – das ist die Herausforderung am Samstag für 70 Teilnehmer beim „Mega-Weg“ durch die Südpfalz.

Die Premiere war nicht das Aus. Am Samstag folgt die zweite Auflage des „Mega-Weges“. 70 Teilnehmer werden von Wollmesheim aus 50 Kilometer gehen oder wandern. Trödeln dürfen sie nicht, denn in zwölf Stunden muss jeder wieder im Ziel in Wollmesheim sein. Der Rundkurs geht über Bornheim, die Knittelsheimer Mühle, Herxheim, Insheim, Impflingen, Mörzheim. Organisatorin Andrea Wind will mit diesem Marsch die Leute zur Bewegung animieren. „Jemanden zu etwas animieren, ist der Beweggrund, warum ich das organisiere“, sagt Wind. Eine Arbeitskollegin von ihr habe sich angemeldet und bereitet sich seitdem auf die 50 Kilometer vor. Auf der Strecke wird es fünf Verpflegungsstellen geben, sagt Wind. Dort wird es unter anderem Riegel, Getränke und über 200 belegte Brötchen, die von der über 250 Jahre alten Metzgerei Joachim aus Siebeldingen gespendet werden, geben. Zwei der ursprünglich 80 Anmeldungen kommen aus Pforzheim und dem Elsass. Die beiden Teilnehmer werden tags zuvor mit dem Wohnmobil anreisen, um ausgeruht am Samstag um 7 Uhr an der Startlinie zu stehen.