In Höhe der Rheinbrücke wird bei Maximiliansau die Fahrbahn der B 10 saniert. Das führte bereits zu teils sehr langen Staus. Und die Arbeiten gehen noch weiter.

Auf der Karlsruher Südtangente sorgt eine Baustelle seit Donnerstagfrüh für einen Mega-Stau in Richtung Pfalz. Dort werden nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) 150 Meter Asphalt erneuert. Aus Richtung Karlsruhe kommend wurde die Südtangente bereits vor der Rheinbrücke von drei Fahrspuren auf eine verengt. In der Folge bildete sich zeitweise ein bis zu 15 Kilometer langer Rückstau Richtung Autobahn A 5 und dem Anschluss Karlsruhe-Mitte. Autofahrer müssen mit Verzögerungen bis zu eineinhalb Stunden rechnen. Die Sanierung bei Maximiliansau soll bis Sonntag und noch einmal in der kommenden Woche von Donnerstag bis Sonntag erledigt werden.

Landrat Fritz Brechtel (CDU) hat sich auf Facebook zu Wort gemeldet. „Die Verkehrssituation auf der Rheinbrücke hat auf jeden Fall einmal mehr einen traurigen Höhepunkt erreicht“, schreibt er in dem sozialen Netzwerk. Kurz vor Ferienbeginn komme diese Maßnahme zum „denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.“ Diese Umstände seien für die Bewohner der Südpfalz nur schwer auszuhalten. Daher sei es laut Brechtel an der Zeit, das Thema Zweite Rheinbrücke zu priorisieren. Es sei höchste Zeit „die Infrastruktur den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.“