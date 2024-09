Im März dieses Jahres wurde ein Kardiologe in Chemnitz getötet. Einige Wochen später wurde in Rülzheim ein 62-jähriger Mann früh morgens festgenommen. Anwohner wurden durch die Sprengung einer Haustür geweckt. Der ehemalige Sportschütze soll zusammen mit seiner 52-jährigen Bekannten für die Tat mitverantwortlich sein, hieß es.

Nun gibt es eine neue Entwicklung. Laut der Tageszeitung Chemnitzer Freie Presse wurde jetzt eine dritte Person festgenommen. Einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Chemnitz zufolge wurde am Dienstag die Witwe des Getöteten verhaftet. Nach Angaben von Staatsanwältin Ingrid Burghart soll die Ehefrau ihren Mann gemeinsam mit der bereits inhaftierten 52-Jährigen und deren 62-jährigen Bekannten getötet haben. Geäußert habe sich bislang keiner der mutmaßlichen Täter zum Tatvorwurf. Die nun in Haft genommene Ehefrau sei nicht die erste Frau des Kardiologen. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, äußert sich die Staatsanwaltschaft nicht weiter. So bleiben bislang sowohl das mögliche Motiv unbekannt als auch die genauen Todesumstände des Mediziners.