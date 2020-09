Zum Programm tragen mehrere Institutionen und Initiativen bei. Angekündigt sind medienbasierte künstlerische Projekte wie Lichtinstallationen, Medienprojektionen an Gebäudefassaden und auf Straßen, künstlerische Interventionen oder experimentelle Veranstaltungen.

Solche finden an verschiedenen Orten wie beispielsweise dem Jazzclub, der Kinemathek oder im ZKM statt. Der Hintergrund des Medienkunstfestivals: Karlsruhe wurde vor knapp einem Jahr als erste und bisher einzige deutsche Stadt mit dem Titel „City of Media Arts“ ausgezeichnet und in das „UNESCO Creative Cities Network“ aufgenommen. Weitere Infos: www.cityofmediaarts.de.