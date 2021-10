Die Wahl des Verbandsbürgermeisters findet am 27. März 2022 statt. Eine eventuelle Stichwahl ist für den 10. April vorgesehen. Dies beschloss der Verbandsgemeinderat bei seiner Sitzung in Leimersheim. Der bisherige Amtsinhaber Matthias Schardt, der 2013 von der CDU als Nachfolger von Reiner Hör (Aktive Bürger) vorgeschlagen worden war, kandidiert wieder für das Amt. Sein Gegenkandidat war damals Michael Braun (Aktive). Die Stelle wird jetzt offiziell ausgeschrieben. Die neue Amtszeit beginnt am 1. November 2022.