Der Männergesangverein Eintracht lädt erstmals seit der Zwangsunterbrechung wegen der Corona-Pandemie wieder zu einer Veranstaltung ein. Am Sonntag, 1. August, 10 Uhr, findet im Bürgerhaus eine Matinee statt. Das musikalische Programm wird von Joachim und Theo bestritten, da die Chöre noch nicht auftreten dürfen. Im Mittelpunkt der Matinee stehen Ehrungen verdienter Sänger. So wird Erich Bohlender jetzt offiziell für seine 70-jährige Sängertätigkeit ausgezeichnet. Für ihr mehr als 45-jähriges aktives Singen werden Norbert Kraus und Rudi Trauth zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ehren wird der MGV auch Martina Kaiser, die den gemischten Chor „CHORios“ seit zehn Jahren leitet. Bei der Veranstaltung werden die Corona-Regeln beachtet. Deshalb müssen alle Besucher Masken bis an den Sitzplatz zu tragen.