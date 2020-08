Es ist ein kleiner Ersatz für die ausgefallene Kerwe: Der Musikverein „Harmonie“ veranstaltet am Sonntag, 30. August, eine rund einstündige Matinée mit traditioneller und moderner Blasmusik auf dem Propst-Krane-Platz. Beginn des Stehkonzerts ist um 11 Uhr (Einlass ab 10.15 Uhr). Das Orchester unter der Leitung von Matthias Wolf wird Sie eine gute Stunde mit traditioneller sowie moderner Blasmusik unterhalten. Die Open-Air-Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter und unter Einhaltung der gültigen Corona-Schutzmaßnahmen und Kontaktregistrierung statt. Die Gästezahl ist begrenzt, Anmeldung per E-Mail an anmeldung@mv-hoerdt.de oder bei Jochen Wolf, Telefon 07272 9354053. Es gibt keinen Ausschank, Masken müssen beim Einlass getragen werden.