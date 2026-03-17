Lebensmittelkontrolleure finden angeknabberte Donuts. Die Filialleiterin spricht über die Hintergründe und darüber, wie das Problem gelöst wurde.

Die Dunkin'-Donuts-Filiale im ECE-Center Karlsruhe ist nach zwei Kontrollen Anfang Februar auf der sogenannten „Ekelliste“ gelandet. Der Grund: „Massiver Rattenbefall“, so die Feststellung der Lebensmittelkontrolleure. Alle benachbarten Betriebe im ECE-Center wurden ebenfalls auf Schädlingsbefall überprüft, so die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ: Das Ergebnis: „Es ergaben sich keine weiteren Beanstandungen.“ „Von den Nagern gibt es mittlerweile keine Spuren mehr“, sieht sich die Dunkin'-Filialleiterin inzwischen auf einem guten Weg. Die Ergebnisse der Kontrollen müssen laut Lebensmittelgesetz von den Behörden veröffentlicht werden, wenn unter anderem Verstöße gegen Hygienevorschriften in nicht unerheblichen Ausmaß vorliegen.

Donuts mussten entsorgt werden

„Die in offenen Bäckerkisten angelieferten Donuts wiesen Fraßspuren auf“, beschreibt die Lebensmittelüberwachung das Ergebnis ihrer Kontrollen bei der Dunkin'-Donats-Filiale: „Es wurden Kot- und Urinspuren festgestellt.“ Aufgrund des massiven Schädlingsbefalls wurden die im Betrieb vorgefundenen Donuts von den Kontrolleuren „als nicht zum Verzehr durch den Menschen geeignet beurteilt“, die Entsorgung wurde angeordnet. Das Inverkehrbringen von Donuts, die in offenen Bäckerkisten angeliefert werden, wurde mit sofortiger Wirkung untersagt.

Der Betreiber hatte bereits vor den Kontrollen einen Schädlingsbekämpfer beauftragt, so die Kontrolleure: Aber „die vom Betrieb eingeleiteten Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen haben nicht zu einer Reduktion der Rattenpopulation geführt.“ Die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen seien zwischenzeitlich intensiviert worden. Mit kurzfristig eingeleiteten baulichen Veränderungen solle vermieden werden, dass die Ratten weiterhin in den Betrieb eindringen können. Die Anlieferung und Lagerung der Ware erfolge in geschlossenen Behältnissen, so die Kontrolleure.

Müll lockte Ratten an

„Das Problem war der Müll“, so die Leiterin der 2022 eröffneten Dunkin'-Donuts-Filiale im ECE. Der wurde nämlich im Laden für kurze Zeit zwischengelagert, damit der Fahrer, der die neue Ware bringt, ihn mitnehmen kann. „Um 20 Uhr schließen wir, zwischen 2 und 6 Uhr kommt der Fahrer“, sagt die Filialleiterin. Die wenigen Stunden genügten, um die Ratten auf die Spur zu bringen. Deshalb werde der Müll jetzt gleich nach Geschäftsschluss über die Infrastruktur des ECE entsorgt. Angeliefert werde die Ware mittlerweile in einem geschlossenen schweren Lebensmittelcontainer. Da können sich die Nager nicht durchbeißen, so die Filialleiterin: „Vorher waren die Stiegen mit Folie umwickelt, das war natürlich kein Hindernis.“

Ansonsten sind Schädlinge in der Gastronomie immer ein Thema. Zweimonatliche Kontrollen durch einen Schädlingsbekämpfer gehörten bei Dunkin' im ECE von Anfang an dazu, so die Filialleiterin. Als die ersten Probleme auftraten, kam der Schädlingsbekämpfer alle zwei Wochen, später wöchentlich. Das alles scheint zu fruchten: „Der Schädlingsbekämpfer meint, wir sind auf einem guten Weg.“ Es fänden sich überhaupt keine Spuren der Nager mehr.

Schädlingsbekämpfer regelmäßig im ECE

Das Thema „Ratten“ im Mietbereich von Dunkin“ „wurde bereits vor mehreren Wochen umfassend bearbeitet und stellt derzeit kein aktuelles Problem dar“, schreibt auch die ECE-Centermanagerin Anne Klausmann auf Anfrage der RHEINPFALZ. Grundsätzlich seien die jeweiligen Shopbetreiber selbst für die Schädlingsbekämpfung innerhalb ihrer Mietflächen verantwortlich. Sollte es – wie im genannten Fall – zu einem übermäßigen Befall kommen, unterstütze das Centermanagement bei Bedarf mit zusätzlichen präventiven Maßnahmen und stehe in engem Austausch mit dem jeweiligen Mietpartner. „Durch diese Intensivierung der Prävention konnte der Befall schnell eingedämmt werden“, so Klausmann. Hierzu gehörte auch eine bauliche Maßnahme, die ausschließlich die Fläche von Dunkin“ betraf.

Unabhängig davon führe ECE im gesamten Center regelmäßig präventive Maßnahmen gemeinsam mit einem professionellen Schädlingsbekämpfer in den allgemeinen Bereichen und Nebenräumen durch, so die Centermanagerin. Die einzelnen gastronomischen Betriebe seien verpflichtet, eigenständig für die erforderliche Hygiene sowie die Behebung möglicher Missstände innerhalb ihrer Mietflächen zu sorgen.