Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, haben zwei unbekannte maskierte Täter die Shell-Tankstelle in Kuhardt überfallen. Während ein Täter den Angestellten laut Polizei mit einer Pistole bedrohte, forderte der zweite Täter das Bargeld aus der Kasse. Nachdem er die Beute in eine Tasche gepackt hatte, zerstörte ein Täter noch die auf dem Tresen befindlichen Elektrogeräte. Die Täter flüchteten anschließend mit circa 600 Euro.

Es war bereits der zweite Überfall auf die Tankstelle innerhalb eines jahres. Bereits im vergangenen Oktober hatten zwei Täter mit vorgehaltener Waffe die Tankstelle ausgeraubt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.