Einen versuchten schweren Raub meldet die Polizei von Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, aus der Marktstraße in Wörth. Ein Mann wollte gerade zu seinem am Gesundheitszentrum geparkten Fahrzeug laufen, als er eigenen Angaben zufolge von drei maskierten Männern angegriffen wurde. Diese hätten Pfefferspray verwendet und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Täter rannten davon, als der Geschädigte zu schreien anfing. Die drei Männer waren alle dunkel gekleidet und maskiert. Sie seien etwa Anfang 20 und etwa 170 Zentimeter groß gewesen. Zur Entwendung von Bargeld oder Wertgegenständen kam es nicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341 2870 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.