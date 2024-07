Ein Zeuge meldete am Montag gegen 22.30 Uhr maskierte Personen auf seinem Dach, die anschließend auf einen Parkplatz eines Mehrparteienhauses in Kandel in der Rheinstraße gelaufen seien, teilte die Polizei mit. Die umgehend entsandten Polizeistreifen konnten trotz sofortiger Fahndung keine Personen mehr antreffen. Bei den maskierten Personen soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 14, 15 Jahre handeln. Da es keine Hinweise auf einen Einbruch gibt, wird derzeit wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.