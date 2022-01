Montagsspaziergänger müssen im Kreis Germersheim künftig eine Maske tragen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung gilt für unangemeldete Versammlungen jeder Art unter freiem Himmel, also auch für Aufzüge wie in Bellheim, an denen rund 200 Menschen teilnahmen. Die Auflage gilt vom Samstag, 15. Januar, bis einschließlich 15. Februar.

Gefordert wird das Tragen eine medizinischen Gesichtsmaske oder einer FFP2-Maske oder einer Maske vergleichbaren Standards. Die Maske ist über Mund und Nase zu tragen, so die Allgemeinverfügung. Von der Maskenpflicht entbunden sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahre sowie Menschen, die ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen können.

Demo-Touristen aus Baden

In der Begründung der Allgemeinverfügung wird von der Kreisverwaltung unter auf ein Verbot von Corona-Protestversammlungen in Mannheim und Karlsruhe verwiesen. Es sei damit zu rechnen sei, dass potentielle Teilnehmer auf Versammlungen im Umland und damit auch im Kreis Germersheim ausweichen. Außerdem sei festzustellen, dass vergleichbare Versammlungsaktivitäten – teils verbunden mit einer steigenden Enthemmung und Radikalisierung – bundesweit stark zunehmen, so die Kreisverwaltung Germersheim.