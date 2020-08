Ein 41-jähriger Mann forderte am Samstagabend in der Innenstadt Einlass in einen Supermarkt, obwohl er keinen Mund- und Nasenschutz tragen wollte. Hinzugerufenen Polizisten gegenüber verhielt er sich laut Pressemitteilung provokant und aggressiv, so dass er letztendlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs abgeführt werden musste. Bei seiner massiven Gegenwehr verletzte der Tatverdächtige demnach zwei Polizisten.

Polizisten mit Schürfwunden an Ellbogen und Knie

Um 23.05 Uhr wurde der 41-Jährige vom Sicherheitsdienst eines Supermarkts in der Kaiserstraße abgewiesen, weil er sich weigerte, den vorgeschriebenen Gesichtsschutz zu tragen. Nachdem er das Geschäft weiterhin betreten wollte, verständigten die Mitarbeiter die Polizei. Davon ließ sich der Mann nicht beirren, verhielt sich laut Polizeimeldung nach wie vor uneinsichtig und aggressiv und verweigerte den Beamten die Angabe seiner Personalien. Bei dem Versuch, den Störer vom Eingangsbereich des Supermarkts zu entfernen, habe dieser vehement Widerstand geleistet. Nur mit Unterstützung einer zweiten Polizeistreife konnte der Mann überwältigt werden.

Durch die Gegenwehr des Tatverdächtigen zogen sich zwei Beamte Schürfwunden an Ellenbogen und Knien sowie Prellungen zu, teilt die Polizei mit. Auch der Unruhestifter musste noch vor Ort vom Rettungsdienst untersucht werden, bevor er in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Mann wenig später wieder auf freien Fuß entlassen.