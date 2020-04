Das Kirchentheater-Projekt „HeiligenScheinHeilig“, das im Mai über die Bühne gehen sollte, wird ins nächste Jahr verschoben. Bereits ausgegebene Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die neuen Termine stehen noch nicht fest, sagt die Projektleiterin Marianne Stein. Angedacht ist Juni oder Juli 2021. Mehr als hundert Darsteller hat das Stück, das größtenteils auf Erzählungen und Erinnerungen von Neupotzer Bürgern basiert und in der Pfarrkirche aufgeführt wrd. Einen Auszug dieser Geschichten hat das Theater Kauderwelsch, unter dessen Regie das Stück erarbeitet wurde, auf der Homepage (www.kauderwelsch-theater.de) eingestellt – als kleinen Vorgeschmack auf die verschobenen Termine.

Die Nähgruppe, die eigentlich die Kostüme schneidert, hat jetzt ein neues Arbeitsfeld entdeckt: Rund 250 Atemschutzmasken wurden bislang in Heimarbeit genährt und an den Zoll, an Kliniken und Schulen verteilt, erzählt Marianne Stein.